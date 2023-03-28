وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض صاروخ أمريكي لأول مرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض صاروخ موجه أميركي الصنع لأول مرة، من نوع «جي إل إس دي بي».

كوناشينكوف: اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسي قذيفة أوكرانية موجهه

ووفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فإنَّ وسائط الدفاع الجوي الروسي اعترضت قذيفة موجهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية في «كييف».

وأضاف «كوناشينكوف»، في تصريحاته الصحفية اليوم، أنَّ وسائط الدفاع الجوي نجحت في اعتراض 18 صاروخا من راجمات «هيمارس»، وقذيفة موجهة واحدة من نوع «جي إل إس دي بي»، وذلك في يوم واحد.

الإعلان الأول لوزارة الدفاع باعتراض «جي إل إس دي بي»

وتابع، «هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الدفاع اعتراض قذيفة «جي إل إس دي بي»، وهي القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض، ويطلق عليها «القنبلة الذكية»، وذلك منذ ارسال الولايات المتحدة لها إلى أوكرانيا هذا العام».

وكشف المتحدث العسكري الروسي عن تدمير 12 مسيرة أوكرانية بمنطقة «زاباروجيا» وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة «خاركوف».

من ناحية أخرى، أكدت القوات المسلحة الأوكرانية على إطلاق روسيا مجموعه 15 مسيرة إيرانية الصنع، فجر اليوم الثلاثاء، و«التي تم تدمير 14 منها»، فيما لا يزال الجيش الأوكراني متخوفا من «خطر وقوع ضربات جوية وصاروخية عالية في أرجاء البلاد».

وأفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، بأن القوات الروسية في باخموت سيطرت بالكامل على المنطقة الصناعية، كما أكدت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، على تقدم القوات الروسية في محور أفدييفكا.

فيما رجحت وزارة الدفاع البريطانية، خسارة روسيا للكثير من دباباتها خلال محاولة حصار أفدييفكا بدنيتسك، مؤكدة أن روسيا لم تحقق سوى تقدم لا يذكر هناك.