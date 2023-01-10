رجال الإطفاء بإنجلترا ينقذون حصانا.. سقط في حفرة عمقها 4 أقدام

خلال رعيه في أحد الحقول بمقاطعة «ويست يوركشاير» شمال شرق إنجلترا، سقط حصان في حفرة عميقة، ولم يستطع الخروج منها، وعلق فيها لفترة طويلة، ولم يتمكن مالكوه من إنقاذه لعمق الحفرة التي سقط فيها الحصان الذي أطلقوا عليه اسم «برنس».

توصل مالك «برنس» إلى حل بشأن إنقاذ الحصان، إذ طلب المساعدة من قسم الإطفاء في المقاطعة، الذين تعاملوا بدورهم مع الحادث بحرفية عالية، وتمكنوا من إنقاذه بعد سقوطه في حفرة موحلة عمقها 4 أقدام.

فريق طبي للكشف على الحصان

وأنشأ فريق الإطفاء خندقا باستخدام الحفار للوصول إلى المكان الذي علق فيه الحصان، وشدوه بحبل عبر المر الذي قاموا بحفره، وأخرجوه بسلام، وبعد أن التقط «برنس» أنفاسه خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته الصحية، بحسب «سكاي نيوز عربية».

الحصان خرج بحالة سيئة

وخرج الحصان «برنس» بحالة سيئة وجسده ممتلئ بالماء، إلا أن الفحص الذي خضع له الحصان من قبل الطبيب البيطري، أكد عدم تعرضه لأي إصابات، وشكر مالكوا الحصان «برنس» المشاركين في عملية الإنقاذ على سرعة تجاوبهم وتعاملهم المميز مع الحادث.