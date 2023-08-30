لأول مرة بأمريكا.. رفع الأذان بمكبرات الصوت في مساجد نيويورك

أعلنت السلطات الأمريكية، في مدينة نيويورك عن رفع الأذان للصلاة بحرية أكبر، وذلك بموجب المبادئ التوجيهية التي أعلنها عمدة المدينة، إريك آدامز، والتي قال إنها ينبغي أن تعزز روح الشمولية.

نيويورك تسمح برفع الأذان يوم الجمعة وشهر رمضان

وقال «آدامز»، إنه بموجب القواعد الجديدة، لن تحتاج المساجد في مدينة نيويورك إلى تصريح من أجل رفع الأذان علنًا في أيام الجمعة وعند غروب الشمس خلال شهر رمضان المبارك، حيث إن يوم الجمعة هو اليوم الإسلامي التقليدي المقدس، ويفطر المسلمون عند غروب الشمس خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف «آدامز» أن مكتب شؤون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال المبادئ التوجيهية الجديدة والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة في نيويورك من أجل رفع الأذان.

رفع الأذان بمكبرات الصوت داخل مساجد نيويورك

وبحسب شبكة «أي بي سي نيوز»، قال «آدامز» إن «لفترة طويلة كان هناك شعور بأنه لا يُسمح في نيويورك بتضخيم ورفع الأذان للصلاة.. واليوم نقطع الروتين ونقول بوضوح إن المساجد ودور العبادة لها الحرية في رفع الأذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح ضروري».

وصرح مكتب رئيس البلدية في نيويورك بأن رفع الأذان داخل المساجد قد يصل إلى 10 ديسيبل فوق مستوى الصوت المحيط.

ومن جهة أخرى، قالت عفاف ناشر، المديرة التنفيذية لفرع نيويورك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، في بيان، إن صوت الأذان ليس مجرد أذان، كما أن السماح للمساجد في نيويورك برفع الأذان، هي بمثابة دعوة إلى الوحدة والتفكير والمجتمع، بالإضافة إلى تقدير قيم المجتمع الإسلامي وتقاليده.