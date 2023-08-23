«نيويورك تايمز» تكشف عن لقاح جديد مرتقب للمتحور الجديد «EG.5»

حالة من القلق والترقب العالمي حول المتحور الجديد لفيروس كورونا «EG.5»، بعد الإعلان عن انتشاره بعدد من دول العالم ومن بينها مصر، إذ أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، عن وجود إصابتين بأعراض خفيفة، كما أنَّه المتحور السائد بالولايات المتحدة منذ بداية أغسطس، وزاد من حالة القلق لدى المواطنين حول العالم تصنيف منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد «EG.5» على أنَّه متغير «تحت الاهتمام»، مما يعني أنَّه يتضمن تغيرات جينية تجعله الأكثر انتشارًا مقارنة ببقية المتحورات الأخر لفيروس كورونا.

ويعتقد أنّ كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الفئات المعرضين للإصابة بالمتحور الجديد EG.5، غير أن العديد من خبراء الصحة حول العالم يؤكّدون أنَّ المتحور الجديد لا يمثل أي مصدر للخطورة أو التهديد حتى الآن، أو على الأقل لا يمثل خطورة أكثر من غيره من المتحورات المنتشرة الأخرى، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

أستاذ المناعة بجامعة بلومبرج: سرعة الانتشار مثيرة للقلق لكن لا شيء جديد عن المتحورات السابقة

متحور جديد آخر ظهر بالمشهد العالمي يسمى BA.2.86؛ وضعته منظمة الصحة العالمية أنَّه مصنف كمتحور «تحت المراقبة» وتتمّ مراقبته عن كثب بسبب طفراته، ومن جهته أكّد الدكتور أندرو بيكوش، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الجزيئي والمناعة بكلية الصحة العامة بجامعة «بلومبرج» في جامعة جونز هوبكنز، والمصنفة رقم 1 عالميًا، على الرغم من أن سرعة الانتشار مثيرة للقلق لكن لا شيء جديد بخصوص المتحورات الجديدة عن المتحورات التي كانت منتشرة بالولايات المتحدة قبل 3 و4 أشهر، وهو من المؤشرات المطمئنة حتى الآن، بحسب الصحيفة الأمريكية.

منظمة الصحة العالمية عن متحور EG.5: مؤشر خطورته منخفضة

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنَّ منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أنَّه بناءً على الأدلة المتاحة حتى الآن فأنَّه تم تقييم المخاطر على الصحة العامة التي يشكلها «EG.5» على أنّها منخفضة على المستوى العالمي، لافتة إلى أنَّ المتحور ظهر لأول مرة بالصين في فبراير 2023، وتمّ اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في أبريل الماضي.

متحورات مقاومة للأجسام المضادة والجهاز المناعي

ويعد المتحور الجديد «EG.5» أحد سلالات الأوميكرون «XBB.1.9.2»، يتضمن طفرة ملحوظة تساعده على تجنب الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتغيرات واللقاحات السابقة، بحسب الصحيفة الأمريكية، وأشارت إلى أنَّه قد تكون هذه الميزة هي السبب وراء تحول «EG.5» إلى السلالة السائدة في جميع أنحاء العالم، وقد تكون أحد أسباب ارتفاع حالات كورونا مرة أخرى.

ولفت الدكتور «بيكوش» إلى أنَّ هذه الطفرة المستجدة بمقاومة الأجسام المضادة ستؤدي إلى تزايد حالات الإصابة بالمتحور الجديد حول العالم، غير أن إيريس «EG.5» ليس لديه القدرة على الإصابة بعدوى أو أعراض تسبب في مرض خطير مؤكّدًا أنَّ الاختبارات التشخيصية واستخدام علاجات مثل باكسلوفيد مازالت تأتي بنتائج إيجابية ضد هذا المتحور.

لقاح جديد متوقع الإعلان عنه بالخريف المقبل

ومن جهته، أشار الدكتور إريك توبول، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد «سكريبس» للأبحاث المختصة بالبحوث في العلوم الطبية الحيوية الأساسية في لاهويا، بولاية كاليفورنيا في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى عدم قلقه بشأن المتغير الجديد، لكنه سيكون أكثر اطمئنانًا إذا تمّ الإعلان عن التوصل لتركيبة لقاح جديدة، والتي من المتوقع أن يتمّ طرحها في الخريف، لتكون متاحة بالفعل بعد تطوير المعزز المحدث بناءً على متغير آخر مشابه وراثيًا لـ«EG.5»، ومن المتوقع أن يوفر حماية أفضل ضد «EG.5» مقارنة بذلك الذي أستهدف أوميكرون العام الماضي.

وأضاف «توبول»، أنَّه يشعر بالقلق كون الفئات المعرضة للخطر من الإصابة بالمتحور الجديد حصلوا على اللقاحات منذ وقت بعيد جدًا، وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى وجود تخوف من الخبراء حول العالم بشأن المتغيرات الناشئة الأخرى التي تحمل نفس طفرة التهرب المناعي مثل «EG.5»، بالإضافة إلى طفرة أخرى تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتشار، وأطلق العلماء على مجموعة هذه الطفرات اسم «Flip» لاحتوائها على نوعين من الأحماض الأمينية L وF، وهي لا تمثل سوى نسبة صغيرة من حالات الإصابة بمتحورات كورونا لأنّها تقلب مواقع اثنين من الأحماض الأمينية.