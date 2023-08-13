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نائب رئيسة تايوان يصل إلى نيويورك.. والخارجية الصينية تعلق

كتب:

حسن رمضان
05:38 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
وزارة الخارجية الصينية-صورة أرشيفية

وزارة الخارجية الصينية-صورة أرشيفية

وصل نائب رئيسة تايوان، «وليام لي» إلى نيويورك في طريقه إلى باراجواي، رغم تحذيرات الصين، وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن «بكين»، تتابع زيارة «لي» للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار الخارجية الصينية ،إلى أن «بكين» ستتتخذ إجراءات حازمة لصون سيادة ووحدة الصين، مضيفة إن بلادها تعارض زيارة «انفصاليي تايوان» للولايات المتحدة تحت أي مسمى ولأي سبب.

وفي سياق متصل، قال المسؤول الأمريكي عن العلاقات مع «تايبيه»،  إنه سيلتقي نائب رئيسة تايوان،«وليام لي»  في سان فرانسيسكو

وتعتبر الصين، جزيرة تايوان، جزءا لا يتجزا من أراضيها، وعبرت في أكثر من مناسبة  عن معارضتها لأي مبادلات رسمية بين «تايبيه» والولايات المتحدة.

  

 

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بقلم حسن رمضان