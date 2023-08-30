بشرى سارة لـ70 ألف خريج.. مصدر يكشف موعد بدء تنفيذ التعيينات الحكومية

كشفت مصادر حكومية مسؤولة عن بشرى سارة بشأن تعيين 70 ألف خريج خلال العام الجاري 2023، مؤكدة أن الحكومة المصرية ممثلةً في مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ما زالت تُجري المشاورات حول حركة التعيينات الجديدة للعام 2023، التي نوه إليها وزير المالية في شهر مايو الماضي أمام الجلسة العامة بمجلس النواب.

تعيينات 30 ألف معلم مطلع العام المقبل

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تنفيذ هذه التعيينات الحكومية سيكون على عدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى منها بقطاع التعليم وتعيين نحو 30 ألف معلم ، وذلك من خلال إجراء مسابقة تعيين لهم خلال الفترة من شهر سبتمبر الجاري إلى أكتوبر المقبل، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ تنفيذها والإشراف عليها، لافتة إلى أن المسابقة تشمل إجراء اختبارات وفحص لأوراق ومستندات المرشحين للتعيينات.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق والتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة المالية، من إجراءات الإعلان عن المسابقة والاختبارات والنتائج نهاية ديسمبر والتنفيذ والمقابلات الشخصية وتسليم خطابات التعيين في الفترة من يناير إلى مارس 2024.

تسليم خطابات تعيين الأطباء والصيادلة

وأوضحت المصادر أن المرحلة الثانية من التعيينات الحكومية سيتم التركيز فيها على تنفيذ تعيينات الأطباء والصيادلة ويبلغ عددهم في الحركة نحو 30 ألفا بمستشفيات وزارة الصحة وقطاعاتها التي تعاني من عجز في هذه التخصصات في جميع أنحاء الجمهورية ، حيث من المقررأن ينتهي تنفيذ حركة التعيينات وتسليم خطابات التعيين، قبل بدء العام المالي الجديد 2024-2025 في يوليو المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل تعيين نحو 10 آلاف خريج بجميع الدرجات الوظيفية الخالية المتاحة في بعض الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، حيث من المقررأيضا أن يبدأ تنفيذ تعييناتهم قبل إقرار موازنة العام المالي الجديد في 30 يونيو 2024 .

ولفتت إلى أن أهم الجهات التي سيتم شغل هذه الوظائف بها، وزارة العدل والنقل والصحة والكهرباء والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.