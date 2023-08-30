«محلية الحرية المصري»: دعم السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة لاستكمال الإنجازات

أعلن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية جديدة.

وذكر «عبدالهادي»، أن الدولة المصرية على مدار فترة حكم الرئيس شهدت العديد من الإنجازات وحققت طفرة تنموية غير مسبوقة، بفضل الجهود التي بذلها القيادة السياسية بالتعاون مع الحكومة والمصريين، إلى أن أعادوا لمصر مكانتها وريادتها بين دول المنطقة بل العالم أجمع.

النهوض بالدولة من جديد

وأوضح «عبد الهادي»، في بيان له، أن الرئيس السيسي تولى حكم البلاد في ظل ظروف عصيبة وقاسية، ورغم هذا لم يضع أمام عينه غير مصلحة الدولة المصرية والمصريين، وعزم على إصلاح ما أفسدته جماعات الشر والإرهاب، والنهوض بالدولة من جديد ومعالجة ما أصابها من الركود والشلل بكافة مفاصل وقطاعات الدولة.

تحقيق إنجازات شملت كل القطاعات

ولفت إلى أن الرئيس السيسي استطاع تحقيق إنجازات شملت كل القطاعات في زمن قياسي لم يستطع أحد الوصول إليه من حكام الدولة المصرية على مدار تاريخها، ووضعها اليوم على مشارف الجمهورية الجديدة، التي تتوافر فيها كل مقومات الحياة الكريمة.

وأضاف «عبد الهادي»، أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطن وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية والمقومات التي لا بد من توافرها في أي بلد متقدمة، أبرزها الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات والاعتماد على التصنيع المحلي مع وضع كافة السياسيات والخطط التي تساهم في توفير مناخ ملائم للاستثمار، وفي وسط هذا السعي لخلق علاقات صداقة وشراكة مع عدد كبير من الدول سواء المنطقة العربية أو الشرق الأوسط أو الناحية الأوروبية.