هدى رشوان: قرارات الرئيس السيسي بشأن الصناعة تدعم حلم «100 مليار دولار صادرات»

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة التي تخص الصناعة، لها صدى مهم للغاية، حيث تسهّل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسهم في تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات» لإنعاش الاقتصاد المصري.

قرارت الرئيس دفعة إيجابية للقطاعات الإنتاجية

وأضافت مدير تحرير جريدة «الوطن»، خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعطي دفعة للقطاعات الإنتاجية، وتوطن المزيد من الصناعات الاستراتيجية، لافتة إلى أنّ اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني كان لها توصيات، وبعد موافقة الرئيس أصبحت حقيقة على أرض الواقع.

تصنيع الخامات الدوائية في مصر

وتابعت رشوان، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتمع بوزراء المجموعة الصناعية، لاتخاذ ما يلزم لإنشاء مصنعين جديدين، أحدهما للأسمدة والآخر للسيليكون المعدني، باستثمارات نحو 700 مليون دولار، مشيرة إلى أنّ المصنعين يوفران فرص عمل جديدة، فضلا عن أنّ إنتاجهما مخصص للتصدير خارج البلاد.

وتحدّثت مدير تحرير الوطن، عن استعداد مصر لتصنيع الخامات الدوائية المختلفة، لتأمين الشركات المحلية التي تريد العمل والتصنيع بمجال الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الأدوية وتوفير المواد الخام لصناعة الأدوية، وتقليل الاستيراد.

مبادرة حياة كريمة وفرت سكن كريم وعمل

وأضافت مدير تحرير جريدة «الوطن»، أنّ مبادرة حياة كريمة وفرت سكن كريم وعمل، إضافة إلى مبادرة «ابدأ» الظهير الاقتصادي لـ«حياة كريمة»، حيث تعمل المبادرتان جنبا إلى جنب لتنمية المواطن.

وأوضحت رشوان، أنّ مصر أصبحت رقم 1 في الاستزراع السمكي على المستوى الدولي طبقا لمنظمة الفاو، بفضل قرارات الرئيس بشأن تنمية وتطوير وتطهير البحيرات، ما انعكس بدوره على المنتج في هذا المجال.