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«إرادة جيل»: توجيهات الرئيس السيسي تدعم الاستثمار والمشروعات الصناعية

كتب:

عمرو صالح
06:24 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل بالتوجيهات الرئاسية لدعم المشروعات الصناعية بهدف إزالة كافة العقبات التي تقف في وجه المشروعات الصناعية وتعميق أفق الصناعة المحلية.

توطين الصناعة

وقال اللواء محسن الفحام لـ«الوطن» إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المشروعات الصناعية جاءت في توقيت مناسب للغاية، كونها تعمل على إزالة العقبات التي تعيق عملية توطين الصناعة المحلية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أفق الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب مما ينعكس على المصارف المصرية بتوفير العملة الصعبة وتحقيق استقرار نسبي في سعر الدولار.

دعم المشروعات الصناعية

قال نائب رئيس حزب إرادة جيل: «التوجيهات الرئاسية التي تم التوجيه بها لقطاع المشروعات الصناعية تضمنت عدة نقاط هامة للغاية أولها إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات ذلك الأمر الذي سيلعب دورا هاما في استعادة المصانع المغلقة لقوت عملها من جديد مما ينعكس بخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي».

 

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