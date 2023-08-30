موسى مصطفى موسى: الجميع متكاتف مع الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات

كشف موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن تفاصيل تأييد الحزب لترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة لاستكمال الإنجازات، قائلا: «الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة فعلا، وليس الحكاية من الذي سيترشح أمامه أو لا يترشح، فالفكرة في مقدرته واستطاعته على التحدي وعمل استقرار في هذا الوطن بالمرحلة المقبلة».

موسى: المرحلة المقبلة تتطلب وجود الرئيس السيسي

وأضاف «موسى»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المرحلة المقبلة صعبة للغاية، وكلها تربصات شديدة، وما جرى فعله الفترة الماضية قاعدة كاملة لمرحلة مقبلة، التي تتطلب وجود الرئيس السيسي لاستكمالها وعمل الإنجازات المطلوبة.

وتابع: «الجميع متكاتف مع الرئيس السيسي، ونرغب في استقرار الوطن، ونقوم بدورنا الوطني المطلوب، ونتصدى لكل ما يحدث في محيطنا، ونقف وقفة رجل واحد خلف الرئيس القومي الوطني الذي شهدت الناس أدواره الفعلية التي قام بها».

موسى: دخول مصر للبريكس من النقاط المهمة للتنمية

وواصل: «لن نتحدث عن أفكار غير قابلة للتنفيذ، وشاهدنا مشروعاته كيف جرت، والفترة المقبلة بها استقرار فعلي، فدخول مصر للبريكس من النقاط المهمة لـ التنمية الاستقرار والتحرك بشكل قوي».