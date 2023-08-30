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تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

كتب:

أحمد حسين صوان
07:10 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
عنتر هلال

عنتر هلال

كشف الفنان حسام حسني تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال، وذلك بعدما خضع لعملية قلب مفتوح قبل يومين، مؤكدًا أنّ حالته تشهد تحسنًا كبيرًا، حيث طالب الجمهور بالدعاء له، لحين تماثله للشفاء بشكلٍ كامل، وعودته للمنزل.

وقال حسام حسني لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لـ عنتر هلال، شهدت تحسنًا كبيرا خلال الساعات الماضية، وتواصل معه هاتفيًا صباح اليوم الأربعاء، من خلال زوجته، حيث كانت في زيارة قصيرة له، لافتًا إلى أنه ما زال تحت ملاحظة الفريق الطبي المعالج له.

وأوضح أنه يستكمل العلاج حاليًا في الرعاية المتوسطة، بعدما وجه الأطباء بخروجه من العناية المركزة، لافتًا إلى أنه سيعود إلى منزله خلال الأيام القليلة المُقبلة.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.