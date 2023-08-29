8 نصائح من «هيئة الدواء» للمواطنين لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا توعويًا بطرق الوقاية من الإجهاد الحراري؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة للمواطن، ورفع الوعي الصحي لدي المواطنين والبعد عن العادات والسلوكيات الخاطئة التي لها أثار بالغة على الصحة العامة.

​بعض النصائح لتجنب الإجهاد الحراري​

وقدمت هيئة الدواء ​بعض النصائح لتجنب الإجهاد الحراري​، على النحو التالي:

- شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، قبل وأثناء وبعد التمرين أو العمل في بيئة حارة.​

- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة اللون.​

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.​

- البقاء في الظل قدر الإمكان.​

- أخذ فترات راحة منتظمة من التمارين أو العمل في بيئة حارة.​

- إذا كنت تعاني من حالة طبية معينة؛ تحدث إلى طبيبك حول كيفية تجنب الإجهاد الحراري.​

-الإجهاد الحراري حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى ضربة شمس، وهي حالة مهددة للحياة.​

- إذا كنت تعاني من أي من أعراض الإجهاد الحراري؛ فمن المهم أن تبرد جسمك وتحصل على راحة فورية.​

الإشراف الطبي قبل الحصول على أي أدوية

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في حال الشعور بأي أعراض تعب خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة الاتصال بمقدم الخدمة أو الطبيب الخاص واستشارته قبل الحصول على أي أدوية، مشيرة إلى أن الأدوية تؤخذ من خلال الفريق الطبي وليس الوصفات التي تتم تداوله بين المواطنين وبعضهم البعض.