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«الدواء» تنظم ورشة عمل عن كيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة

كتب:

مريم الخطري
11:05 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
هيئة الدواء

هيئة الدواء

أعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة والإبلاغ عنها، موضحة أنّ ورشة العمل تهدف إلى التعريف بكيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة والإبلاغ عنها، ودور الأطراف المعنية حال رصد أي منها، وسرعة إبلاغ هيئة الدواء المصرية لضمان توافر دواء آمن وفعال في سوق الدواء المصري.

وأضافت هيئة الدواء، أنّه من المقرر انعقاد ورشة العمل الأحد المقبل، في مقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، وهي مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمخازن والمستودعات، وتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

يحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة

وأوضحت هيئة الدواء، أنّ آخر موعد للاشتراك في التدريب يوم الأربعاء 30 أغسطس، ومن المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وللتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي https://tinyurl.com/2m76k9mu 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.