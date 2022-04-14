كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟.. بداية من النية وحتى التسليم

كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟ من الأسئلة المهمة التي يبحث المسلمين عليها بشكل دائم، لذا تقدم بوابة «الوطن» لقرائها كيف الصلاة الصحيحة، استمراراً لسلسلة الأحكام والفتاوى، التي تقدمها على مدار شهر رمضان المعظم، وفقا لما أوضحه الشيخ أحمد المالكي، الباحث بمشيخة الأزهر الشريف، في تصريحات سابقة.

كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟

وعن كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟ أوضح الباحث بمشيخة الأزهر الشريف، أن الأصل في الصلاة استقبال القلبة، ثم اتباع الأركان، فالركن الأول من أركان الصلاة، هو النية، بمعنى نية صلاة الظهر أو العصر، على سبيل المثال، موضحاً أن النية محلها القلب، ويمكن التلفظ بها أيضا حسب مذهب الشافعية، ثم التحريمة، وهي تكبيرة الإحرام، والتي تردد بصيغة «الله أكبر»، وفي بعض المذاهب تردد «الله الأكبر»، مشيراً إلى أن رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام ليس ركناً من أركان الصلاة، ثم الركن الثالث وهو القيام تكبيرة الإحرام وهو عند المالكية، والمقصود به أن يقف الانسان منتصباً بحيث إذا مد يديه، لا يستطيع أن يلمس ركبتيه.

الصلاة الصحيحة

وأضاف: ثم يأتي ركن القراءة، والمقصود بها القراءة بحيث يسمع الإنسان نفسه، وعند المالكية يجوز تحريك اللسان فقط، موضحاً أن أن موضح اليدين ليس من الأركان، ومن الممكن وضعها فوق السرة، أو على السرة، أو تحتها، أو بجانب الشخص بحسب المالكية، ثم يلي القراءة، ركن الركوع، والأصل فيها مسواة الرأس مع الظهر مع وضه الأيدي على الركبتين، وتفريج الأصابع، ثم يليه ركن الرفع من الركوع، ثم الاعتدال، مشيراً إلى أن كل ركن لابد فيه من الطمأنينة.

السجود: ركن من أركان الصلاة الصحيحة

أما عن ركن السجود، فأوضح أن السجود يكون على الوجه والكفين والركبتين، والقدمين، ثم يليه ركن الطمأنينية، ثم ركن الرفع والجلوس بين السجدتين، ثم السجود مرة ثانية، ثم ركن القعود عند التشهد، بداية من التحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم التحيات وهي بداية من التحيات حتى إنك حميد مجيد، وركن التسليم،.

الأركان في الصلاة الصحيحة

وأضاف الشيخ المالكي، إن التأركان في الصلاة هي، النية، تكبيرة الإحرام، القيام، القراءة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال، السجود، الرفع من السجود، القعود الأخير مع التشهد، الصلاة على النبي، السلام، والترتيب والطمأنية في كل ركن من أركان الصلاة.