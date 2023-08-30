أزهري: الدعاء بالذرية الصالحة من حقوق الطفل قبل الولادة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنَّ هناك حقوقا للطفل قبل الولادة، وأبرز هذه الحقوق هو «الدعاء» والإكثار من الدعاء أن يرزق الله الزوجين الأبناء الصالحين.

تمام: الدعاء بالذرية الصالحة يغفل عنها الكثيرين

وأضاف «تمام» خلال حواره ببرنامج «البيت»، من تقديم الإعلامية مروة شتلة والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأربعاء، أنَّ الكثيرين يغفلون أهمية الدعاء بالذرية الصالحة، مستشهدا بقول الله – تعالى: «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما»، وآية أخرى: «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ».

الإكثار من الدعاء

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنَّ «أول حقوق طفلك عليك كزوج أو زوجة هو الإكثار من الدعاء بأن يرزقك الله بالذرية الصالحة، كما أوصانا النبي – صلى الله عليه وسلم – بحسن الاختيار عند الزواج».