أهداف مبادرة الذرية الصالحة لأبناء المصريين بالخارج.. حل خلافات الأسرة

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى توفير كل الخدمات التي يحتاجها المصريون بالخارج، لربط أبنائهم بوطنهم الأم، والحفاظ على الهوية العربية، من خلال إطلاق عدد من المبادرات وبروتوكولات التعاون مع الجهات المعنية المختلفة، لتقديم كل ما هو جديد.

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، والتي تستهدف أبناء المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، مبادرة «الذرية الصالحة»، لتسوية الخلافات الأسرية، حفاظا على أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث.

أهداف مبادرة الذرية الصالحة

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف مبادرة «الذرية الصالحة» للحفاظ على أبنائنا بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فيما يلي:

1- تم إطلاق مبادرة «الذرية الصالحة» بالتعاون مع وحدة «لم شمل» الأسرة بالأزهر الشريف.

2- تهدف المبادرة إلى الحفاظ على أبناء المصريين من الجيلين الثاني والثالث بالخارج من الخلافات الزوجية والأسرية.

3- تم استهداف الجيلين الثاني والثالث للمصريين فى الخارج، ضمن المبادرة، لكونهم فى حاجة لتقوية أواصر التواصل.

4- هناك خلافات أسرية تمنع الأبناء من العودة للوطن فى بعض الأحيان.

5- تهدف المبادرة إلى إجراء تسوية أسرية للحفاظ على الذرية الصالحة من عوامل الانحراف الذي قد يدفعهم إلى الجريمة وعدم الاستقرار النفسي.

طرق المشاركة في مبادرة الذرية الصالحة

أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الطرق للمشاركة فى مبادرة «الذرية الصالحة»، وكذلك لمن لديه أي استفسارات حول المشاكل الأسرية من المصريين بالخارج، أو ذويهم، من خلال التسجيل عبر بوابة مشيخة الأزهر الشريف وحدة «لم الشمل»، من خلال هذا الرابط.

ويمكن أيضا التواصل عبر الاتصال بالخط الساخن رقم «19906»، وكذلك الذهاب لأعضاء وحدة «لم الشمل» المتواجدين يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء.