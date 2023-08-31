الطفل «محمد» يصارع الموت البطيء بسبب مرض نادر.. ووالده: «نفسي يخف»

ورم نادر وخبيث بدأ ينتشر في جسم الطفل محمد سيد كامل، عقب ولادته في قرية بني غني التابعة لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، قبل 5 سنوات، ورغم أن والده الفقير طرق أبواب جميع المستشفيات العامة والعيادات الخاصة، أملا في علاجه حتى اضطر لبيع كل ما يملك بما في ذلك الأثاث المنزلي، لكن الورم ما زال يزحف في باقي أنحاء الجسم دون توقف حتى امتد إلى الكبد.

والد الطفل، محمد سيد كامل، عمره 50 عاما، قال لـ«الوطن»، إنه عامل بالأجر، ويقيم بقرية بني غني في مركز سمالوط، ولديه 5 أبناء هم: مؤمن 22 سنة، رانيا 21 سنة، سهيلا 18 سنة، أحلام 11 سنة، والأخير محمد، 5 سنوات، يعاني من مرض نادر وخبيث يتنشر في جسده تدريجيا منذ ولادته.

ورم ينتشر في جسم الطفل محمد عقب ولادته

أوضح والد الطفل، أنه عقب شهرين من ولادة آخر أبنائه «محمد»، ظهرت عليه أعراض ورم خفيف في الفخذ اليسرى، فتوجه إلى طبيب أمراض جلدية بالمنيا، فطلب منه الذهاب إلى طبيب أوعية دموية حيث قرر الطبيب الثاني أن الطفل يعاني من جلطة، فتوجه الأب بصحبة ابنه إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيا، وأجرى جميع الفحوصات التي أكدت إصابة الطفل بجلطة، فتم تحويله إلى المستشفى الجامعي بالمنيا، ثم إلى أسيوط لتبدأ رحلة علاج امتدت لعام و8 أشهر على يد أطباء الأوعية الدموية، بعدها عاد الطفل إلي منزله بالمنيا بعد أن أبلغت إدارة المستشفى والده بالتواصل معه في وقت لاحق، دون أن يتم ذلك، ثم بدأ الورم في الانتشار من الفخذ حتى تمكن من كامل القدم اليسري وظهرت انتفاخات.

الأب أنفق مبالغ كبيرة أملا في علاج الطفل

وقال "الأب"، قبل عام بدأت حالة "محمد "تزداد سوءا، فتوجهت إلي الكثير من الأطباء ثم إلى مستشفى أبو الريش بالقاهرة، ثم قصر العيني، وأجريت لـ"محمد" 32 أشعة منها المسح الذري، ثم 25 تحليل منها " فلاريا" بمبلغ 14 ألف جنيها، وكل ذلك خلال بضع أيام، وتبين أنه غير مصاب بالفلاريا، ثم عاد الورم ينتشر في أعلى الجسم بالجانب الأيسر، ثم امتد إلى الخصيتين، ثم حدث التواء في القضيب، وفي كل مرة يذهب ابني إلى دورة المياه يعاني بشدة ويبكي بحرقة.

رحلة علاج الطفل محمد

وأضاف الأب، قبل أشهر توجهنا إلي معهد ناصر وأبلغونا أن الورم سيتنشر في كافة أنحاء الجسم وصولا إلى العين، وبالفعل وصل الورم إلى جزء من الكبد، وآخر تحليل تم إجراؤه من 3 أشهر، كشف عن وجود انسداد في الأوعية الأنفوية، وجميع الأطباء يؤكدون أن ابني يحتاج إلى علاج خارج البلاد وأنا عامل بسيط لا أملك تكاليف السفر والعلاج، ورغم ذلك لم نفقد الأمل وتوجهنا إلى مستشفى المنصورة بالدقهلية لتوقيع الكشف لدى طبيب متخصص في هذه الحالات، ولم نتمكن من مقابلته رغم أننا ترددنا على المستشفى 15 يوما متصلة، وفي النهاية رفض الطبيب قبول الحالة لأسباب غير معلومة، رغم أن جميع الأطباء أكدوا أن هذا الطبيب الأكثر مهارة وخبرة في التعامل مع هذا النوع من المرض.

وناشد الأب المسؤولين التدخل لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرضه الخبيث الذي انتشر في معظم أنحاء الجسم وما زال يزحف إلى أعلى، مؤكدا أنه باع كل ما يملك على مدار 5 سنوات، أملا في علاج الطفل دون فائدة.