فحص 530 مواطنا بقافلة طبية متنوعة لجامعة المنيا.. صرف الأدوية مجانا

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، قافلة طبية لقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة؛ لتقديم خدماتها المتنوعة والتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة المنيا في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين، وبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.

قافلة طبية بقرية شم البحرية بمركز مغاغة

أعلن الدكتور عصام فرحات، أن القافلة أسفرت الكشف عن 530 مواطنًا من أهالي القرية في مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة، إلى جانب اللقاءات التوعوية في كيفية التعامل مع الأمراض الصيفية والاعتناء بالأطفال الرضع، وكيفية الفحص الذاتي عن أمراض الثدي، ضمن الخدمات التي قدمها الفريق المرافق من كلية التمريض.

التوعية بالحفاظ علي المجاري المائية

وفي الجانب البيئي التوعوي شاركت كلية الزراعة في استكمال الحملة التوعوية للجامعة لمكافحة العادات السيئة الخاصة بإلقاء المخلفات في المجاري المائية، التي تؤدي إلى تلويث البيئة، وانسداد في الترع و المساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، حيث تم عقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، إلى جانب قيام طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم العمل وتوفير أقصى استفادة لأهالي القرية من فعاليات القافلة وخدماتها المتنوعة، من خلال تنظيم دخول المرضى في العيادات، وداخل القاعات الخاصة بالندوات المتنوعة التي قدمتها الجامعة للأهالي؛ لمنع الزحام.