غلق طريق منهري بمركز أبوقرقاص في المنيا لمدة شهر

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تعليماته لمدير مديرية الطرق بتوفير طرق بديلة تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية منهري الكرم بمركز أبوقرقاص، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا عن غلق الطريق المار بالقرية بدءاً من غد الخميس 31 أغسطس ولمدة شهر.

تنفيذ خط طرد صرف صحي

ذكر بيان صادر عن محافظة المنيا أن سيتم غلق الطريق لمدة شهر، لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خط طرد صرف صحي بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية، تم توفير عدة طرق بديلة وهي طريق منهري - أبوقرقاص البلد، وطريق الكرم -عزبة مخلوف أبوقرقاص البلد من الناحية الجنوبية، ومن الناحية الشمالية طريق الكرم - شرارة أبيوها طريق ترعة حافظ الشرقية، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.