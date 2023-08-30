خدمات طبية مجانية لـ1944 حالة في المنيا ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لـ1944 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية البهنسا بمركز بني مزار، على مدار اليومين الماضيين 28 و29 أغسطس الجاري، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تقديم الخدمات العلاجية بالمجان

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة شملت 8 عيادات متنقلة حيث قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 284 حالة ما بين جراحة، 442 أطفال، 269 باطنة، و93 نساء، 127 أسنان، 250 رمد، 167أنف وأذن، 248 جلدية، 64 تنظيم أسرة.

استكمال العلاج داخل المستشفيات

وأوضح أنه جرى إجراء 102 تحليلا مختلفا و6 حالات أشعة سينية و85 كشف مبكر للضغط والسكر، و7 حالات خلع أسنان وتحويل 9 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 135 مترددا.