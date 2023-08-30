أستاذ علوم سياسية: مصر جاهزة لجذب الاستثمارات الخارجية بعد الانضمام لبريكس

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، إن الغرب دائمًا بخيل في منح الاستثمار المصحوب بالمعرفة التكنولوجية، ولكن درجة التعاون على المستوى التكنولوجي مع دول تجميع «بريكس»، مثل الصين والهند وروسيا ستكون أفضل كثيرًا من الغرب.

مصر لا تستطيع أن تجاري الصين أو روسيا

أضاف إبراهيم خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن مصر من الممكن أن تستفيد بصورة كبيرة في المجال السياحي بعد الانضمام لـ«بريكس»، خاصة أن نسبة مشاركة دول تجمع «بريكس» في القطاع السياحي كبيرة للغاية مثل الهند والصين.

ولفت إلى أن مصر لا تستطيع أن تجاري الصين أو روسيا أو البرازيل في التبادل التجاري، لأن الميزان التجاري يميل بشدة لصالح هذه الدول، ولكي نحقق توازن في هذا الأمر، فمصر في حاجة للجذب استثمارات كبيرة لتجمع «بريكس» بشكل مباشر.

مصر جاهزة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية

ولفت إلى أن مصر من أكثر الدولة جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، بعد الانضمام لـ«بريكس»، خاصة مع المشاريع التي حدثت في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.