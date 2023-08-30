إعلان خطة الدراسة في مدارس «ابدأ» للتكنولوجيا التطبيقية

قال المهندس نادر أحمد، مدير إدارة التدريب بالمبادرة الوطنية «ابدأ»، إنَّ نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، يستهدف إنشاء عدة مدارس داخل الجمهورية، مشيراً إلى البدء بالفعل داخل مدرستين، الأولى مدرسة ابدأ الوطنية لعلوم التقنية في مدينة «بدر» لعلوم الذكاء الاصطناعي، والثانية مدرسة ابدأ للعلوم والتقنية بدمياط.

أحمد: مدارس الذكاء الاصطناعي لإلحاق الفنيين وتوطين التصنيع

وأضاف «أحمد» خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي رامي رضوان والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه من المخطط أن يدرس الطلاب الملتحقين بمدرسة الذكاء الاصطناعي في البداية «الإحصاء» و«تحليل البيانات» و«البرمجة» وصولاً لـ «إنترنت الأشياء» وذلك تمهيداً لدراسة الذكاء الاصطناعي في نهاية الطريق نظراً لأنه يتصف بمسار زمني طويل لدراسته.

مدرسة ابدأ للعلوم والتقنية بدمياط

وتابع مدير التدريب بالمبادرة الوطنية، أنَّ المدرسة الثانية، أو مدرسة ابدأ للعلوم والتقنية بدمياط، سيتم دراسة التخصصات الخاصة بالملاحة بها، مثل «اللوجيستيات» و«إصلاح وصيانة السفن»، موضحا أنَّ أهم ما نستهدفه في الوقت الحالي من هذه المدارس هو احتياجات المُصنعين وبالتالي يتم دراسة متطلبات سوق العمل في المحيط الجغرافي للمدارس المبادرة.