وظائف للمهندسين والفنيين بهيئة النقل النهري.. الشروط والمستندات المطلوبة

كشفت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف شاغرة للفنيين والمهندسين بهيئة النقل النهري، على أن يستمر التقدم لها حتى يوم 24 يوليو الجاري.

وظائف هيئة النقل النهري

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف هيئة النقل النهري، من التخصصات المطلوبة والمستندات والشروط والمهارات الواجب توافرها.

التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري

وجاءت تخصصات الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- فني إنشاءات مدنية رابع «ب» تعيين.

- فني تشغيل رابع «ب» تعيين.

- فني ميكانيكا رابع «ب» تعيين.

- فني كهرباء رابع «ب» تعيين.

- مهندس إنشاءات مدنية ثالث «ج» تعيين.

- مهندس ميكانيكا ثالث «ج» تعيين.

- مهندس كهرباء ثالث «ج» تعيين.

- مهندس بناء سفن ثالث «ج» تعيين.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- بالنسبة لوظائف الفنيين أن يكون حاصل مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل متوسط فني مناسب للتخصص المطلوب.

- بالنسبة لوظائف المهندسين، أن يكون حاصلا على مؤهل بكالوريوس الهندسة بحسب التخصص المطلوب للوظيفة، بشرط ألا يقل التقدير عن جيد.

المستندات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري

- الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة النقل أو هيئة نقل النهري وجهين بحسب الأحوال.

كيفية التقدم لوظائف هيئة النقل النهري

يتم التقدم لوظائف هيئة النقل النهري عن طريق الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية حتى يوم 24-7-2023.