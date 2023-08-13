رئيس البورصة يكرم خريجي الجمعية المصرية للمحللين الفنيين

استقبل رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، مجلس إدارة و أعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين (ESTA) بمقر البورصة بالقرية الذكية لتكريم آخر دفعة من خريجي الجمعية وذلك بحضور Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA).

دور المحللين الفنيين في سوق المال

وأكد رئيس البورصة المصرية، الدور المهم الذي يقوم به المحللين الفنيين كطرف فاعل في سوق المال المصري كما اهتم بسماع آراء ومقترحات مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين بخصوص سوق المال، وشجع الخريجين على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.

توحيد جهود التطوير والتنمية

وقال رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع جميع أطراف السوق من أجل توحيد جهود التطوير والتنمية التي تقوم بها البورصة لتحقيق الأفضل لسوق الأوراق المالية.

وفي كلمته شكر محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إدارة البورصة المصرية لاستضافتهم ودعمهم للجمعية وأنشطتها، وأكد أن الجمعية تتطلع لمزيد من التعاون المستقبلي مع البورصة، كما رحب بالسيد Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين في مصر وأثنى على التزامه بتطوير مجال التحليل الفني من خلال المحاضرات وورش العمل والمدونات الصوتية المتخصصة.

وأشار صالح ناصر، رئيس لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين إلى الدور الكبير والمؤثر الذي قامت ولا تزال تقوم به الجمعية المصرية للمحللين الفنيين داخل الاتحاد الدولي، وأكد أن الدرجة التي تمنحها الجمعية هي واحدة من 3 شهادات فقط (إلى جانب اليابانية والإنجليزية) معتمدة من IFTA، كما شكر رئيس IFTA على اهتمامه بتطوير وتحديث منظومة العمل داخل الاتحاد بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالأنشطة التعليمية والتدريبية.

أهمية التحليل الفني لدراسة وتحليل الأسواق المالية

وشكر Wieland Arlt البورصة المصرية والجمعية المصرية للمحللين الفنيين على دعوته للحضور، مؤكدًا أهمية التحليل الفني لدراسة وتحليل الأسواق المالية واستثمار الأموال الشخصية وأيضا إدارة استثمارات الغير بأعلى درجات المهنية.