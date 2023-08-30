ناقد رياضي: العلمين الجديدة جاهزة لاستضافة البطولات الكبرى

قال هاني عبد النبي الناقد الرياضي، إن الفعاليات الرياضية التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الماضية أعطت صورة ذهنية أمام العالم بوجود مدينة جاذبة في المنطقة الشمالية في شواطئ البحر المتوسط قادرة على استضافة كافة البطولات الكبرى موجهًا الشكر للدولة المصرية التي نجحت في تنظيم بطولات رياضية خرجت بصورة تليق بمكانة مصر.

الفعاليات الرياضية على أراضي مدينة العلمين

وتابع «عبدالنبي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نجاح إقامة الفاعليات الرياضية على أراضي مدينة العلمين الجديدة ستساعد الفترة القادمة بوجود عدد كبير من البطولات العربية التي تنطلق من مدينة العلمين، لتحقيق نجاح كبير في هذه الفترة، مدينة العلمين الجديدة قادرة على أنها تعلم على نماذج من السياحة الرياضية».

البطولات الرياضية الدولية كانت على أعلى مستوى

أضاف عبد النبي :«البطولات الرياضية الدولية التي أقيمت على مدينة العلمين كانت على أعلى مستوى وخرجت بمشهد ممتع ورائع، وفي عهد الرئيس السيسي نظمنا بطولات قارية وعالمية كبيرة أظهرنا خلالها الصورة الاحترافية لمصر».