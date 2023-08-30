حفلات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين.. ويجز وشارموفرز الأبرز

تختتم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين، يوم السبت المُقبل، وذلك بمجموعة من الحفلات لأبرز النجوم الشباب، وسط إقبالٍ جماهيري ضخم.

ويجتمع في حفل غنائي ضخم، غدًا الخميس، عدد من النجوم الشباب وهم: أبو، وعمر كمال، وفريق دابل زوكش، وفريق الصواريخ، وذلك في سهرة غنائية كبيرة، ليقدموا باقة من أبرز أعمالهم التي حققت نجاحًا ضخمًا، وارتبط بها الجمهور على مدار الفترة الأخيرة.

حفل ويجز في العلمين الجديدة

كما يستعد «ويجز» لإحياء حفل غنائي، بعد غد الجمعة، في أرينا العلمين، حيث روج ويجز لهذا الحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم».

فريق شارموفرز في العلمين

وتنتهي فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العملين، الذين انطلق تحت شعار «العالم علمين» بحفل غنائي لفريق شارموفرز، حيث روج الفريق لهذا الحفل المرتقب، عبر الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال نشر بوستر الحفل، وتم التعليق عليه: «جمهور شارموفرز مستنينكوا يوم السبت 2 سبتمبر في حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة».