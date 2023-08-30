مراسل «dmc»: مفاجآت كثيرة في مهرجان العلمين خلال الأيام المقبلة

استعرض برنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، متابعة تغطيات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، الذي ينطلق تحت شعار «العالم علمين».

منطقة نورث سكوير درة مدينة العلمين الجديدة

وقال محمد سعد، مراسل قناة dmc في مدينة العلمين: «منطقة نورث سكوير درة مدينة العلمين الجديدة، ويقام فيها العديد من الفعاليات الفنية الرائعة»، مشيرًا إلى أن المهرجان سيفاجئنا كثيرًا في الفترة المقبلة، وغدا سوف نشهد حفلا في منطقة أرينا العلمين للمطربين عمر كمال وأبو وفرقة الصواريخ، لإرضاء جميع الأذواق لزوار المهرجان.

مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.