ناقد فني: التنوع شعار مهرجان العلمين الجديدة لتنشيط السياحة

قال رامي المتولي الناقد الفني إن التنوع الذي شهده مهرجان العلمين الجديدة في الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية استخدم أكثر من مصدر من مصادر القوى الناعمة المصرية في الترويج لمدينة العلمين والمهرجان بشكل كبير لتحقيق أهدافه ومكتسباته.

أهداف مهرجان العلمين الجديدة

قال المتولي عبر فضائية «إكسترا نيوز»:«حضور عدد كبير من المطربين المعروفين للمهرجان، بالإضافة لوجود فترة من الفترات كان هناك موسيقى أندرجروند، للتنوع في الأذواق تدعم المهرجان وصورته وهذه الاختيارات كانت جيدة وقدرت أنها تحقق أهدافها بكشل كبير والفعليات كانت على مدار اليوم».

مهرجان العلمين الجديدة ساعد في تنشيط السياحة

أضاف:«وضع مصر بعد نجاح مهرجان العلمين الجديدة، لحد كبير من ناحية التنشيط السياحي، وخدمت أمكان سياحية كثيرة باعتبارها مقصد سياحي لأن المدينة كانت بحاجة لإلقاء الضوء عليها، لأنها بُنيت على الطراز التكنولوجي»