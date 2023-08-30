دعاء عند نزول المطر.. ماذا كان يقول الرسول الكريم؟

حالة من الطقس المتقلب تشهدها العديد من دول العالم في الوقت الحالي بسبب التغيرات المناخية، ورغم شدة الحر التي أصبحت تعاني منها العديد من الدول، إلا أن الأمر يتحول في بعض الأوقات في عدد من الدول إلى أمطار شديدة، وهو الوقت الذي يحاول فيه المسلمون التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء عند نزول المطر.

دعاء عند نزول المطر

وقد وردت العديد من صيغ دعاء نزول المطر التي يمكن للمسلم إن يرددها عند نزول المطر، ومن الأدعية التي وردت عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في أوقات المطر، ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري في "صحيحه"، وفي لفظٍ لأبي داود في "السنن" أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

صيغ أخرى للدعاء عند نزول المطر

وهناك العديد من الصيغ الأخرى التي ورد في الدعاء عند نزول المطر، منها ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه.

ومن الأدعية أيضا، ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» رواه أبو داود في «سننه».