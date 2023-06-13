دعاء المطر.. يردده طلاب الثانوية العامة والأزهرية للنجاح في الامتحان

يحرص عدد كبير من الطلاب على الدعاء للتوفيق في الامتحانات والنجاح والتفوق، ومن بين الأوقات التي يرجى فيها الاستجابة وقت نزول المطر، وقد تزامن سقوط أمطار في عدد من الأماكن اليوم مع ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 فضلا عن امتحانات الثانوية الأزهرية، ويستعرض التقرير التالي دعاء المطر وأدعية على سبيل المثال لا الحصر يمكن أن يرددها الطلاب للنجاح في الامتحان.

دعاء المطر

وبخصوص دعاء المطر الذي يردده المسلمون بشكل عام وليس فقط الطلاب، فقد ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة في صحيح البخاري: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا رَأَى المَطَرَ، قالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

الدعاء وقت المطر للنجاح

ومن الأدعية التي يمكن أن يرددها الطلاب وقت سقوط الأمطار للنجاح في الامتحان باعتباره من الأوقات التي يرجى فيها الاستجابة ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح، يا رب ارزقنا النجاح في الدنيا والآخرة، اللهم بحق هذه الأمطار اكتب لنا النجاح والتوفيق وصلاح الأحوال، اللهم يا منزل المطر إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني واثقل موازيني.

دعاء آخر للنجاح

ومنه أيضًا: اللهم كما ارزقتنا فرحة المطر، ارزقنا يا الله فرحة النجاح في الامتحان وتحقيق جميع الأمنيات.

- اللهم مع هطول المطر وفقني في مستقبلي وفي حياتي، اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح، يا رب ارزقنا النجاح في الدنيا والآخرة، اللهم بحق هذه الأمطار اكتب لنا النجاح والتوفيق وصلاح الأحوال.

- اللهم يا منزل المطر إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني واثقل موازيني.

دعاء نزول المطر

-اللهم صيبًا نافعًا اللهم صيبًا هنيئًا، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.

- ويمكن أن يقال بعد نزول المطر، مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.