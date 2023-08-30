عاجل.. تفاصيل العرض الخرافي الأخير من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، بات مستعدًا لتقديم عرض رسمي لضم الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول مقابل 118 مليون جنيه إستيرليني.

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن نادي ليفربول، مازال يتخذ موقفًا حازمًا بعدم التفريط في الفرعون المصري، خاصة وأن رحيل صلاح سوف يزيد من غضب الألماني يورجن كلوب، لاسيما وأن أي خروج لصلاح قد يؤدي إلى عرقلة موسم الريدز ومشروع كلوب بأكمله في آنفيلد.

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