ما قصة طلب الفنان عبلة كامل من محمد صلاح البقاء في ليفربول؟

تعليق مثير للجدل على صورة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من حساب موثق يحمل العلامة الزرقاء باسم الفنانة عبلة كامل، ينصح النجم المصري بعدم الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، خاصة بعد الأنباء والتقارير التي تحدثت مؤخرًا عن انتقال محمد صلاح إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء التعليق الذي أثار حيرة المتابعين يقول: «أنا بحبك زي ابنى رسالة مني خليك في ليفربول أنت مشرفنا والله».

والحساب الموثق الذي يحمل اسم عبلة كامل لديه أكثر من مليون متابع على «إنستجرام»، وهو ما أثار الجدل حول حقيقة هذا الحساب من عدمه، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكنك الضغط على الرابط من هنـــــــــا.