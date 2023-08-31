عائد أعلى من الشهادات.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ82.5 مليار جنيه في البنوك

يعتزم البنك المركزي طرح أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال 6 شهور، وسنة، اليوم، بقيمة 42.500 مليار جنيه، وآجال 3 شهور و9 شهور، الأحد المقبل بإجمالي قيمة 40 مليار جنيه.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية «أذون خزانة» لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.

وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، عن أنّ إجمالي قيمة الأذون الخزانة اليوم الخميس والأحد المقبل يكون 82.500 مليار جنيه، وموزعة كما يلي.

الخميس 31-8-2023

- أذون خزانة مدة 6 شهور، بقيمة 19.000 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة العام بقيمة 23.500 مليار جنيه.

يوم الأحد المقبل 3-9-2023

- أذون خزانة مدة 3 شهور بقيمة 23.000 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 شهور بقيمة 17.000 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 29.000%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.214%.

يذكر أنّ عائد أذون الخزانة لعام واحد يفوق عائد الشهادات الادخارية والتي لا يتجاوز عائدها مستوى 22%.