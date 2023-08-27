بقيمة 40 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن طرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

ما هي أذون الخزانة؟

وقال خبير الاقتصاد بلال شعيب أن أذون الخزانة هي شكل شائع من أشكال الدين السيادي قصير الأجل، إذ يقوم العديد من حكومات العالم بإصدار أذون الخزانة، ويتم إصدارها عادة عن طريق البنك المركزي بآجال استحقاق تتراوح ما بين أربعة أسابيع وسنتين، وهي تصدر عادة بخصم على القسيمة الاسمية الأصلية لها وتسترد بالقيمة الاسمية.