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«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 216 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

كتب:

خير الله فؤاد
10:02 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
قافلة بيطرية بكفر الشيخ

قافلة بيطرية بكفر الشيخ

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، استمرار الحملات البيطرية في قرى ومراكز محافظة، وتمكنها من تحصين نحو 216 ألفًا و305 رؤوس ماشية، بهدف تحصين الجاموس والأبقار ضد الأمراض المعدية مثل الحمى القلاعية، والجلد العقدي، وحمى الوادي المتصدع، وذلك على نطاق محافظة كفر الشيخ حتى اليوم.

نسبة تحصين الماشية 105%

وأشار «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نسبة التحصين بلغت 105%، من المستهدف لعدد 212 رأس ماشية على نطاق الإقليم، لافتاً إلى أنّ تخطي نسبة التحصين من المستهدف، جاء جراء تحصين أعداد من الماشية من الأبقار  والجاموس للعرب الرحالة، وذلك حفاظاً على مقدرات الثروة الحيوانية من أي أمراض معدية تؤثر عليها.

فترات عمل القوافل البيطرية

وأضاف أن القوافل البيطرية في كفر الشيخ، تبدأ عملها ضمن عمليات تحصين الحيوانات منذ الصباح وحتى الساعة الخامسة، علاوة على توفير عدد من القوافل الطبية المتحركة بالمناطق السكانية المتفرقة في الزراعات، للوصول لأكبر قدر من تحصين الماشية.

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