الكشف على 85 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية ببنها

نظمت جامعة بنها، قافلة بيطرية بقرية كفر عابد مركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة «إحنا معاك»، التي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

وجاءت القافلة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، وإشراف الدكتور أشرف عواد عبد التواب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية.

وشارك في القافلة، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الجراحة وطب الحيوان والولادة وقسم أمراض الطيور والأرانب والزملاء بالمستشفى البيطري بالإضافة إلى عدد من طلاب الكلية.

صرف العلاج بالمجان لـ85 حالة

وكشفت القافلة وصرف العلاج بالمجان لعدد 85 حالة بيطرية متنوعة، اشتملت على أمراض الباطنة والأمراض المعدية والسونار بالإضافة إلى قطعان من الدواجن.

مبادرة «إحنا معاك» في جامعة بنها

الجدير بالذكر أن مبادرة «إحنا معاك»، أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها في قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وشاركت فيها 10 كليات على مستوى الجامعة، ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجاري تنظيمها في باقي القرى وتستمر لمدة 3 شهور.

وتشمل المبادرة رعاية الأسرة المصرية، من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.