«بحوث التناسليات الحيوانية» ينظم قافلة بيطرية مجانية في البحيرة

أعلن الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، تنظيم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين.

وأضاف أنّ القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطري في محافظة البحيرة، وصندوق التأمين على الماشية، ومعاهد الثروة الحيوانية، والممثلة في معهد صحة الحيوان، ومعهد الإنتاج الحيواني، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وتابع أنّ القافلة ستفحص حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى محافظة البحيرة، لعلاجها، مؤكدا أنّ القافلة ستجوب عدة قرى بمحافظة البحيرة وهي وادي النطرون، اليوم، وفي يوم الأحد 20 أغسطس سيتم تنظيمها في إدارة جناكليس بقرية الإنتاج التابعة لوحدة الصداقة.

وأشار إلى أنّه في يوم الاثنين 21 أغسطس سيتم تنظيمها في إدارة وادي النطرون الجهة الطبراني، وفي يوم الثلاثاء 22 أغسطس سيتم تنظيمها في إدارة وادي النطرون جهة صلاح العبد، وفي يوم الأربعاء 23 أغسطس ستكون في قرية شلتوت التابعة لوحدة بيصار، أما يوم الخميس 24 أغسطس سيتم تنظيمها في إدارة وادي النطرون في وحدة الشهداء.

وأضاف فاضل أنّ القافلة البيطرية ستتولى فحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.