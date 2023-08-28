جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية في قرية كفر النجار بالشرقية

أطلقت جامعة الزقازيق القافلة الطبية البيطرية الخامسة لقرية كفر النجار، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لعام 2024 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

الكشف على 1982 حيوانا

وتمكنت القافلة من الكشف على 187 حيوانا، و1982 طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانا في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتخفيف عن المواطـن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

قافلة طبية أسبوعية للقرى

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى الأكثر احتياجا، مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجانا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.