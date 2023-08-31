«بيطري مطروح» تنظم قافلة للكشف على أغنام البرقي بالضبعة ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود المحافظة بالتعاون مع جامعة مطروح في خدمة المجتمع المحلي وتنميته، خاصة في الحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها المصدر الاقتصادي للعديد من الأهالي، مشيرا إلى تنظيم قافلة بيطرية مشتركة بقرية فوكة لتوقيع الكشف الطبي البيطري على أغنام البرقي.

مبادرة حياة كريمة للحفاظ على الأغنام

وصرح الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح، اليوم، أنه في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة المجتمع، جرى تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بمطروح وكليه الطب البيطري بجامعة مطروح، وذلك بمقر الوحدة البيطرية بفوكة، ووقعت القافلة، الكشف على عدد من الحيوانات خاصة أغنام البرقي، بإجمالي 73 حالة شاملة 50 حالة أمراض باطنة و3 حالات جراحية وتناسلية و20 حالة مكافحة طفيليات داخلية في الأغنام.

ضبط لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية

من ناحية أخرى، أوضح مدير عام الطب البيطري بمطروح في بيان، أنه في إطار الحرص على المتابعة والتفتيش والرقابة المستمرة على منتجات اللحوم المعروضة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، جرى ضبط إجمالي 40 كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ اللازم قانونيا.