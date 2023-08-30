«صحة الدقهلية»: الكشف على 1644 مريضا في قافلة طبية بدكرنس

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية منشأة عبد الرحمن في مركز دكرنس، وجرى توقيع الكشف على نحو 1644 مريضًا في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج.

قافلة طبية بالدقهلية

وأكد «مكين»، في بيان له، أن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأشار «مكين»، إلى أن القافلة ضمت 3 عيادات متنقلة، منها جراحة، وأنف وأذن، وتنظيم أسرة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray وجرى الكشف على المواطنين كالآتي:

-291 حالة باطنة.

-158 حالة أطفال.

-181 حالة جراحة.

- 179 حالة أنف وأذن.

-186 حالة عظام.

-190 حالة أسنان.

-169 حالة جلدية.

-182 حالة رمد.

-108 حالة نسا وتنظيم أسرة.

كما تم إجراء 261 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و104 حالات أشعة عادية وموجات صوتية، وفحوصات لـ 114 مريضًا، ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم.

وجرى تحويل 61 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 18 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.

وأوضح «مكين»، حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية، و140حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية، لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.