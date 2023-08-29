تنظيم قافلة طبية للكشف على غير القادرين بقرى أسوان

أطلقت مديرية التضامن بمحافظة أسوان قافلة طبية بالتعاون مع جمعية الأورمان ومستشفى أسوان الجامعي لإجراء الكشوفات الطبية على 65 مريضًا من فئة المحتاجين في عدة قرى بالمحافظة من ضمنها «عزبة الواحي وكوم أمبو قبلي بمركز كوم أمبو، وقرى أبو الريش وكيما وأمبركاب بمركز أسوان».

القافلة تجري الكشف الطبي على نحو 65 شخصًا

وأفاد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، بأنه تن إجراء الكشف الطبي على 65 مريضًا من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، مثل طب الصدر وطب العيون وطب الأعصاب وطب العظام وطب المخ والأعصاب وطب السمعيات والجراحة العامة وطب الأطفال وطب الباطنة وطب المسالك، بالإضافة إلى توفير العلاج اللازم للمحتاجين.

جامعة أسوان تشارك في إجراء عدد من الجراحات الدقيقة في تنزانيا

وفي سياق آخر، شاركت كلية الطب بجامعة أسوان للعام الرابع على التوالي في إرسال قافلة طبية إلى دولة تنزانيا في إطار جهود تعزيز الرعاية الصحية وتطوير القطاع الطبي في القارة الإفريقية متضمنة إجراء عددًا من الجراحات الدقيقة في تخصص المسالك البولية، وخاصة عمليات تصحيح التشوهات الخلقية للأطفال في تنزانيا.

شارك في هذه القافلة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب وأستاذ جراحات المسالك والمناظير، بالإضافة إلى فريق طبي متطوع من مختلف الجامعات المصرية، وتأتي هذه المبادرة استجابة للدعوة من وزارة الصحة في تنزانيا.