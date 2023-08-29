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توقيع الكشف على 429 مريضا ضمن قافلة طبية بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
12:35 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
قافلة طبية بكفر الشيخ

قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ جامعي، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إجراء الكشف الطبي على 429 مريضا

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنّ جمعية الأورمان، نظمت قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي للمرضى من عدد من القرى بمراكز محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنّ عدد القوافل 4 قوافل، وتم إجراء الكشف خلال الـ4 قوافل علي 429 مريضا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهاباً وإياباً علي نفقة جمعية الأورمان.

 

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيداً بدور التحالف الفعال في دعم المرضى غير القادرين، وتوفير خدمات صحية كريمة لهم.

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