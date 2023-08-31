القصة الكاملة لـ حريق جوهانسبرج.. التهم أكبر منطقة تجارية في المدينة (فيديو)

استيقط سكان مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، على حادث مفجع هز البلاد، فقد التهم حريق ضخم أكبر منطقة تجارية مركزية في المدينة، مسفرا عن مقتل أكثر من 63 شخصا، وتسجيل أكثر من 43 إصابة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تحول المبني إلى اللون الأسود

وأكدت الحكومة البلدية في مدينة جوهانسبرج، أنّه تم السيطرة على الحريق بشكل كبير، ولكن الدخان لا يزال يتسرب من نوافذ المبنى الذي تحول لونه إلى اللون الأسود.

UPDATE: Death toll in Johannesburg, South Africa building fire rises to 20. - eNCA/News24

pic.twitter.com/3uYOZyDoQH — Dredre babb (@DredreBabb) August 31, 2023

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم خدمات الطوارئ، روبرت مولودزي، أنّ هناك توقعات بارتفاع عدد القتلى في الحادث، كما أوضح أنّ عملية البحث والإنقاذ ما زالت جارية، وأن رجال الإطفاء يتحركون داخل المبنى.

وأضاف المتحدث أيضًا أنّ هناك احتمالية وجود المزيد من الأشخاص المحاصرين في الداخل، وأكد أنه تم تأكيد وفاة طفل واحد على الأقل في الحادث.

شهود عيان: 200 شخص يعيشون في المبني

وبالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أنّ المبنى كان يشبه مستوطنة غير رسمية وتم استخدامها كمأوى للمشردين الذين يبحثون عن سكن دون عقود إيجار رسمية، مما صعَّب عملية التفتيش والبحث فيه، وفق تعبيره.

ووفقًا لشهود عيان، أوضحوا أن هناك حوالي 200 شخص يعيشون في المبنى، كما تم رصد مشاهد مروعة في الصور التي تظهر جثثًا ملفوفة ومتناثرة على الطرقات، وتبين أيضًا وجود أهالي مكلومين يبكون فقدان أحبائهم ويرتبون على الأرصفة في جوهانسبرج.

و لاحظ أيضاً وجود أغطية مواد أخرى متدلية من بعض النوافذ، ولكن لم يكن واضحًا ما إذا كان الأشخاص قد استخدموا تلك الأشياء في محاولة للهروب من الحريق أو إنقاذ ممتلكاتهم.