رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القصة الكاملة لـ حريق جوهانسبرج.. التهم أكبر منطقة تجارية في المدينة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
11:48 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
حريق جوهانسبرج

حريق جوهانسبرج

استيقط سكان مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، على حادث مفجع هز البلاد، فقد التهم حريق ضخم أكبر منطقة تجارية مركزية في المدينة، مسفرا عن مقتل أكثر من 63 شخصا، وتسجيل أكثر من 43 إصابة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تحول المبني إلى اللون الأسود

وأكدت الحكومة البلدية في مدينة جوهانسبرج، أنّه تم السيطرة على الحريق بشكل كبير، ولكن الدخان لا يزال يتسرب من نوافذ المبنى الذي تحول لونه إلى اللون الأسود.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم خدمات الطوارئ، روبرت مولودزي، أنّ هناك توقعات بارتفاع عدد القتلى في الحادث، كما أوضح أنّ عملية البحث والإنقاذ ما زالت جارية، وأن رجال الإطفاء يتحركون داخل المبنى.

وأضاف المتحدث أيضًا أنّ هناك احتمالية وجود المزيد من الأشخاص المحاصرين في الداخل، وأكد أنه تم تأكيد وفاة طفل واحد على الأقل في الحادث.

شهود عيان: 200 شخص يعيشون في المبني

وبالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أنّ المبنى كان يشبه مستوطنة غير رسمية وتم استخدامها كمأوى للمشردين الذين يبحثون عن سكن دون عقود إيجار رسمية، مما صعَّب عملية التفتيش والبحث فيه، وفق تعبيره.

ووفقًا لشهود عيان، أوضحوا أن هناك حوالي 200 شخص يعيشون في المبنى، كما تم رصد مشاهد مروعة في الصور التي تظهر جثثًا ملفوفة ومتناثرة على الطرقات، وتبين أيضًا وجود أهالي مكلومين يبكون فقدان أحبائهم ويرتبون على الأرصفة في جوهانسبرج.

و لاحظ أيضاً وجود أغطية مواد أخرى متدلية من بعض النوافذ، ولكن لم يكن واضحًا ما إذا كان الأشخاص قد استخدموا تلك الأشياء في محاولة للهروب من الحريق أو إنقاذ ممتلكاتهم.

اقرأ المزيد:

مصرع 52 شخصا وإصابة نحو 43 في حريق أكبر منطقة تجارية بجوهانسبرج (فيديو)

جنوب إفريقيا: 18 عاملا مفقودا بعد نشوب حريق في منجم ذهب

حريق هائل بمقر برلمان جنوب إفريقيا وألسنة اللهب تظهر على بعد 5 أميال «صور»

لغز «الرجل الغامض» في حريق برلمان جنوب إفريقيا.. تجول وحيدا داخل المبنى
بقلم أحمد عادل موسى