مصرع 52 شخصا وإصابة نحو 43 في حريق أكبر منطقة تجارية بجوهانسبرج (فيديو)

أعلنت الحكومة البلدية لمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ارتفاع عدد قتلى حريق أكبر منطقة تجارية مركزية فى المدينة إلى أكثر من 52 شخصًا، وإصابة أكثر من 43 شخصا، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

وأفادت الإذاعة العامة «SABC» بأنّ خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق جوهانسبرج.

وأظهرت صور لوكالة «رويترز» أن رجال الإطفاء ومركبات الطوارئ كانوا في مكان الحادث، بينما كانت الجثث مغطاة في شارع بالقرب من موقع الحريق المميت.

وكما أظهرت مقاطع الفيديو من المشهد ألسنة اللهب البرتقالية الضخمة التي تجتاح الطابق السفلي من المبنى، وعشرات الأشخاص الذين يبدو أنهم فروا إلى الخارج.

في سلسلة من التغريدات على منصة «X»، والمعروفة سابقًا باسم «تويتر»، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي، إنّ العديد من الأشخاص يتلقون العلاج، ونُقل بعضهم إلى مرافق الرعاية الصحية، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

