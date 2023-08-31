السيطرة على حريق بمحل كومبيوتر في بورسعيد دون خسائر بشرية

تمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد، في الساعة الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق هائل نشب في محل لبيع أجهزة الكمبيوتر بمنطقه القنال الدخلي بحي العرب، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية.

إخطار باندلاع حريق

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، بتلقي بلاغ بإندلاع حريق في محل مكاوي لبيع أجهزة الكمبيوتر، بمنطقة القنال الداخلي بحي العرب ببورسعيد.

3 سيارات لإطفاء الحريق

وعلى الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث، وجرى السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى المحلات التجارية والعمارات السكنية المجاورة للحريق.

كما أخمد رجال الإطفاء، الدخان أيضًا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلى المباني المجاورة، وجرى فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق وحصر الخسائر التي لحقت بالمحل.