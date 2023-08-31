«حقوق الإنسان» بـ«النواب»: المؤسسة التشريعية ساهمت في تفعيل الحقوق المدنية والسياسية

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية ملف حقوق الإنسان باعتباره من القضايا الحيوية التي تشغل بال العديد من الدول حول العالم، وتمثل الأساس الذي يقوم عليه بناء المجتمعات الديمقراطية والمتقدمة.

ملف حقوق الإنسان

وأشار إلى أنّ مصر تعد إحدى الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لملف حقوق الإنسان المدنية والسياسية، خاصة وأنّها شهدت تطورات مهمة في هذا المجال خلال الفترة الماضية، فضلا عن تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان في البلاد.

وقال إنّ الدستور المصري في عام 2014، أدخل تعديلات مهمة على الفصول المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بين التعديلات، تعزيز حقوق الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الجمع والتظاهر.

الحقوق المدنية والسياسية

وأوضح أنّ المؤسسة التشريعية ساهمت في تفعيل الحقوق المدنية والسياسية من خلال القوانين، وصدر قانون لتنظيم حق الوصول إلى المعلومات العامة، ما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المعلومات الحكومية بشكل أفضل وأسرع، وتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي والعنف الأسري، بهدف حماية حقوق النساء والأطفال.