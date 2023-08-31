والدة اللاعب محمد عبد الوهاب بذكرى وفاته: «حولنا أوضة الضيوف معرض لصوره»

كعادتها كل عام، حرصت الحاجة نجاة إسماعيل، والدة لاعب النادي الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب، على زيارة قبر نجلها الراحل صباح اليوم، وقضت وقتًا طويلًا أمام قبره تتلو له القرآن، وتدعو الله بأن يرزقه الفردوس الأعلى، وذلك في ذكرى وفاته الـ 17، موضحةً أنّه مهما مرت السنوات فإنّها لا تنساه أبدًا ولا يغيب عن عقلها أبدًا بل تتمنى أن يجمعها الله به في الجنة.

وبخلاف العام المنصرم، لم يزر عبد الوهاب والدته في المنام هذا العام، وهو ما أحزن والدته، حيث أنّها تنتظر رؤيته في المنام من حين لآخر، على الرغم من أنّه لا يغيب عن بالها لحظة، ولكن رؤياه تسعدها وتطمئن قلبها.

ذكرى وفاة اللاعب محمد عبد الوهاب

وقالت والدة اللاعب الراحل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ اليوم، يوافق الذكرى السابعة عشر لوفاة ابنها، الذي كان يلعب كظهير أيسر في النادي الأهلي، وتوفي في ريعان شبابه إثر إصابته بأزمة قلبية في أثناء المران الصباحي للنادي الأهلي في استاد مختار التتش.

غرفته كما هي وصوره تملأ المنزل

وتكشف والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، أنّ غرفته كما هي وما تزال حريصة على بقائها مثلما كانت وعدم تغيير أي شئ فيه، كما أنّ غرفة استقبال الضيوف لا تخلو من صور اللاعب الراحل، بل أنّها بمثابة معرض لصوره، إذ تنتشر عشرات الصور له على حوائطها الأربعة، بالإضافة إلى بانر كبير على أحد الحوائط.

وأضافت أنّ لاعبي النادي الأهلي ومجلس إدارته، حريصين على التواصل معها باستمرار، وهو ما يشعرها بأنّ ابنها ما يزال على قيد الحياة، إذ يحرصون على محادثتها هاتفيًا من آن لآخر، وأيضًا الحضور لزيارتها خصوصًا في ذكرى وفاته، موضحةً أنّ الكابتن الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ الأكثر تواصلًا معها.

امتنعت عن مشاهدة المباريات

وتُؤكد «نجاة» أنّها توقفت عن مشاهدة المباريات نهائيًا منذ وفاة نجلها الراحل، لكنها عندما تعلم أن هناك مباراة للنادي الأهلي فإنّها تدعو لهم بالفوز، وتعرف نتيجة المباراة من أبنائها.

وكان اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، قد حصد العديد من البطولات والإنجازات جعلت تاريخه مع النادي الأهلي حافلًا رغم عدم قصر مسيرته، إذ توفي وهو في الثالثة والعشرين من عمره، وبدأ مشواره مع النادي الأهلي في موسم 2004/2005 والذي استمر لمدة موسمين على سبيل الإعارة، ثم أصبح الظهير الأيسر للنادي ومنتخب مصر، وتوّج مع المنتخب بكأس أمم أفريقيا عام 2006.