تتوافر الكثير من الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق 2023 بجامعة الفيوم لشعب علمي علوم، ورياضة، وأدبي، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ينطلق التنسيق اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس، ويستمر حتى مطلع الأسبوع المُقبل، لينتهي السبت المُقبل، 19 أغسطس، بحد أدنى 60.98% علمي علوم ورياضة، و58.05% أدبي.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق 2023 بجامعة الفيوم أدبي وعلمي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

كليات المرحلة الثاني علمي رياضة 2023

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، فإنّ كليات المرحلة الثاني علمي رياضة 2023 بجامعة الفيوم، تضم الكليات الآتية:

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

- كلية العلوم.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

- كلية الألسن.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الآثار.

كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 جامعة الفيوم

- كلية الحقوق.

- كلية التربية.

- كلية التربية للطفولة المبكرة.

- كلية التربية للتعليم الابتدائي.

- كلية التربية النوعية

- كلية الآداب.

- كلية الخدمة الاجتماعية.

- كلية دار العلوم.

- كلية التربية الرياضية لمن خضعوا لاختبارات القدرات.

- كلية السياحة والفنادق.

كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 جامعة الفيوم

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كلية الطب البيطري.

كلية التمريض.

كلية العلوم.

كلية الزراعة.

تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات والنسبة المئوية

ويبلغ الحد الأدنى للتنسيق في شعبتي علمي علوم ورياضة من 250 درجة فأكثر بنسبة مئوية 60.98%، بينما يبدأ الحد الأدنى لشعبة الأدبي من 238 درجة فأكثر بنسبة بلغت 58.05%.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفيما يخص تنسيق المرحلة الثانية 2023 فإنّها تتم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول عبر رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال الضغط هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

واختيار الرغبات.

الضغط على حفظ.