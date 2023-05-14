أغنية من كلمات الراحل عبد الوهاب محمد في ألبوم لطيفة الجديد

تقدم الفنانة التونسية لطيفة، أغنية جديدة من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد في ألبومها الغنائي الجديد الذي تعمل عليه لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ألبوم لطيفة الجديد مع زياد الرحباني

ألبوم لطيفة الجديد سيكون من توقيع الموسيقار الكبير زياد الرحباني ومن المقرر أن يطرح خلال العام الجاري.

كانت لطيفة قد عقدت جلسات عمل مطولة مع زياد الرحباني خلال الفترة الماضية لاستكمال تسجيل أغنيات الألبوم وهو الثاني بينهما بعد ألبوم «معلومات أكيدة».

لطيفة تطرح دعاء راضيين

الفنانة التونسية لطيفة كانت قد طرحت خلال أيام شهر رمضان الكريم دعاء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم «راضيين» من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي.

لطيفة كانت قد طرحت كليب بعنوان ملحوقة خلال الفترة الماضية وهو من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وذلك ضمن البومها الغنائي لطيفة 2022 الذى تضمن عدد من الاغنيات المصرية والخليجية والتونسية