«تموين كفر الشيخ»: ضبط 34 حالة غش تجاري وسلع منتهية الصلاحية

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أن عددا من الحملات التموينية قد انتشرت في قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك بهدف ضبط أي حالات تلاعب في أسعار السلع الغذائية، والسلع منتهية الصلاحية، وحالات البيع والغش التجاري، علاوة علي ضبط حالات التلاعب في أسعار اللحوم الحية والمجمدة، والأسماك الطازجة والمملحة، لافتًا إلى ضبط وتحرير 34 محضرًا تموينيًا متنوعًا، لعدد من أصحاب المحلات والمتاجر بالأسواق العامة، في محافظة كفر الشيخ، بهدف ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والغلاء.

34 مخالفة تموينية وضبط حالات غش تجاري

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى ضبط 34 مخالفة تموينية، تضمنت حالات بيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية وحالات بيع غش تجاري في بعض السلع الغذائية، بالإضافة لنقص الوزن في عدد من رغيف العيش المدعم بالمخابز، والبيع خارج التسعيرة المقررة لبعض السلع.

حملات تموينية مكثفة

وأشار أيضًا إلى أنّ الحملات التموينية مستمرة دون توقف خاصة على المدن الساحلية بالمحافظ ، لضمان سلامة المعروض من المواد الغذائية واللحوم والدواجن، مشيراً إلى تكثيف عمل الحملات التموينية مع بداية فجر كل يوم حتى منتصف الليل، بهدف ضبط حركة الأسواق ومنع ومحاربة الغلاء للسلع والمنتجات من قبل بعض التجار.